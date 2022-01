Scala dei Turchi: sopralluogo Soprintendenza per soluzioni

(ANSA) - PALERMO, 08 GEN - Un sopralluogo sulla scogliera della Scala dei Turchi, la cui caratteristica marna bianca è stata imbrattata di rosso da ignoti vandali, è stato compiuto stamane dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento. Il promontorio, uno dei luoghi più conosciuti e visitati della Sicilia candidato anche come patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, è infatti tutelato da un vincolo paesaggistico. I tecnici della Soprintendenza hanno stabilito che per colorare di rosso la marna, è stata utilizzata polvere di ossido di ferro.

Un materiale che dovrebbe essere eliminato facilmente, come conferma il fatto che le onde del mare hanno già parzialmente ripulito la zona bassa della scogliera.

La Scala dei Turchi è stata al centro di un lungo contenzioso giudiziario, che aveva portato anche al sequestro del sito da parte della magistratura, tra il Comune di Realmonte e il proprietario di alcune particelle catastali, Ferdinando Sciabbarrà. Quest'ultimo di recente si è dichiarato disposto anche a cedere il bene a condizione che diventi una riserva naturale. Un'altra ipotesi è che la Scala dei Turchi venga acquisita direttamente al patrimonio della Regione "impegnata da qualche anno assieme ad altre istituzioni - come ha sottolineato il presidente Nello Musumeci -, nella tutela e nella salvaguardia dell'integrità di questo meraviglioso angolo della Sicilia". (ANSA).