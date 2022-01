Famiglia indigente, carabinieri comprano generi alimentari

(ANSA) - AGRIGENTO, 08 GEN - Con una telefonata alla centrale operativa dei carabinieri di Licata (Agrigento) un uomo, il giorno dell'Epifania, ha raccontato che i suoi vicini di casa vivevano in condizioni difficili e addirittura non avevano cosa mangiare. Padre, madre, una figlia dodicenne ed un figlio di 5 anni, erano abbandonati. Dopo la conferma della notizia al comando dei carabinieri è scattata una gara di solidarietà tra i militari presenti che raccogliendo soldi sono andati ad acquistare derrate alimentari di prima necessità e poi le hanno consegnate alla famiglia. I militari dell'Arma hanno segnalato la situazione ai servizi sociali del comune di Licata "per una più puntuale assistenza". (ANSA).