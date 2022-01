Covid: aree emergenza ospedali Palermo sotto pressione

(ANSA) - PALERMO, 05 GEN - Aumentano i ricoveri e la pressione nelle aeree di emergenza degli ospedali palermitani dove tornano le code delle ambulanze. Anche oggi i sanitari del 118 sono stati impegnati nel trasporto di decine di pazienti positivi al Covid che necessitano del ricovero. Tanto che molte ambulanze sono state dirottate verso l'ospedale di Partinico.

"Siamo nella stessa situazione delle precedenti ondate - dicono i sindacati del 118 - Le ambulanze restano in coda e non riusciamo a consegnare i pazienti ai pronto soccorso. Oggi per tutta la giornata si sono formate lunghe file davanti agli ospedali. Servono nuovi posti per i ricoverati. Al Cervello ormai l'ospedale è saturo e al Civico è stato riconvertito un reparto che ancora deve entrare in funzione".

"Proprio mentre ci stiamo attrezzando ad aprire 30 posti letti - dicono dal reparto - vengono a mancare due unità che sono state dirottate al Cervello. Una decisione che rende ancora più complessa l'attività e l'assistenza ai pazienti". (ANSA).