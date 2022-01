Covid: Musumeci, meno tamponi e più vaccini basta farsa

(ANSA) - PALERMO, 04 GEN - "I tamponi ci sono, troppo comodo fare tamponi e dire sono no vax. Io sono per l'obbligo vaccinale, basta con questa farsa. Si vaccinino. Meno tamponi faremo e più vaccinati avremo". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, rispondendo ai cronisti a Palazzo Orleans sulla carenza di scorte di tamponi. "Il tema delle riaperture delle scuole sarà affrontato entro le prossime 24 ore, stamattina ne ho discusso con l'assessore all'Istruzione Roberto Lagalla. Attendiamo che il governo centrale faccia capire le sue intenzioni, a ore si riunirà la Conferenza Stato-Regioni, noi vorremmo che la scuola fosse l'ultimo spazio a chiudere. Fino all'ultimo minuto dobbiamo guardare alla tendenza delle curva epidemiologica", ha detto. Musumeci ha aggiunto: "Con questa tendenza di contagi la zona arancione sarà inevitabile, dobbiamo allungare più possibile la permanenza in zona gialla". (ANSA).