Rapina anziana nel Catanese: video lo incastra, arrestato

(ANSA) - ADRANO, 03 GEN - Un 55enne è stato arrestato da carabinieri di Adrano per rapina aggravata, in esecuzione di un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip di Catania, su richiesta della locale Procura Distrettuale. L'uomo è accusato di avere, il 7 novembre 2021, sorpreso alle spalle una 77enne che camminava a piedi lungo la via Monsignor Saitta a Bronte strattonandola da una spalla, strappandole con forza due collanine d'oro e provocandole dolori ed escoriazioni al collo.

L'indagato è stato identificato grazie alla visione di un filmato registrato da una telecamera di sicurezza che ha ripreso l'aggressione. L'arrestato era conosciuto dai carabinieri di Adrano, comune dove il 55enne risiede e dov'era tra l'altro sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. (ANSA).