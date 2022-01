Per Antica Focacceria San Francesco 2022 segna la ripartenza

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Per gli amanti della buona tavola l'Antica Focacceria S. Francesco è storicamente, dal 1834 a oggi, una tappa d'obbligo nel cuore del centro storico a Palermo. Un tempio delle street food ante litteram, membro del circuito dei locali storici italiani con specialità, dallo sfincione alla caponata, dalle arancine al celeberrimo pop-panino ca meusa fino a nobili dessert come il biancomangiare, capaci di attrarre pellegrini e gourmand di ogni estrazione sociale che in questi tavoli si confondono. Per questa tradizionale insegna da sei generazioni guidata dalla famiglia Conticello "il 2022 segnerà il rilancio, con nuove aperture dapprima a Roma, e poi a Torino e all'aeroporto di Palermo". Ad annunciarlo è Leopoldo Resta, amministratore delegato di Cirfood Retail che nel 2020 ha acquisito da Feltrinelli il 100% delle quote della storica insegna con l'obiettivo di sviluppare i punti vendita mantenendo l'impronta familiare e tradizionale dell'offerta ristorativa. "Quando a maggio del 2020 Cirfood Retail ha acquisito l'Antica Focacceria S. Francesco ho posto come pre-requisito - ha precisato Resta - che i fratelli Conticello salissero a bordo. Il nostro approccio non è quello di un fondo di investimento, speculativo, ma industriale. Da ristoratori, nonostante il freno della pandemia, non possiamo non essere presenti a Roma, dove apriremo a breve in un crocevia pulsante della Capitale, per poi portare a termine aperture entro l'anno a Torino e parteciperemo alla gara per l'aeroporto di Palermo-Punta Raisi, la porta di ingresso alla Sicilia. Forti del successo di Fiumicino dove siamo stati i primi a fare un'offerta ristorativa regionale, vogliamo continuare ad acquisire marchi di qualità mantenendone l'autenticità. Perciò occorre avere al nostro fianco il fondatore del marchio, creando sì sinergie con Cirfood - il gigante di Reggio Emilia leader nelle mense e ristorazione collettiva - per la formazione e l'amministrazione, ma non nei fornitori che restano separati perché devono rimanere autenticamente locali". Tutti i giorni i fratelli Fabio e Vincenzo Conticello fanno e faranno acquisti di pesce e verdure fresche al mercato della Kalsa spedendo alcune ricette monoporzioni, regolarmente abbattute, ai 12 punti vendita aperti a Milano, Trieste e diversi centri commerciali. Mutuando così un interscambio di emozioni gourmand perché all'Antica Focacceria S. Francesco "si mangiano pagine di storia" ha sottolineato Gaetano Basile, membro dell'Accademia della Cucina Italiana e socio onorario della Federazione Italiana Cuochi. (ANSA).