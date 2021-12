Sanzeri confermato presidente Gal Sicani

(ANSA) - PALERMO, 31 DIC - L' assemblea dei soci ha rinnovato il consiglio d'amministrazione del Gal Sicani confermando alla guida dell'organismo il presidente uscente Salvatore Sanzeri e i consiglieri Giuseppe Pendolino, Vincenzo Insalaco, Tommaso Di Giorgio, Salvatore Moscato e Giuseppe Varvaro, espressioni della quota pubblica e delle associazioni di categoria nella quota privata. La conferma dei vertici del Gal è stata valutata come segno di continuità e apprezzamento all'importante lavoro di co-progettazione e animazione socio-economica che il Gal Sicani ha condotto insieme a tutti gli attori privati e pubblici nel territorio.

"IL 2021 si conclude con un bilancio positivo per il Gal Sicani su vari fronti", ha ricordato il presidente Salvatore Sanzeri.

"Nel corso dell'ultimo anno sono state messe a bando tutte le risorse finanziarie relative al Piano di Azione Locale Sicani e sono già in partenza i progetti di rete per lo sviluppo turistico sostenibile del Distretto rurale di qualità dei Sicani e la promozione di forme di aggregazione tra piccoli operatori della filiera turistica". Proprio sabato scorso è stata costituita la prima ATS che implementerà il progetto della "Rete dei Borghi Sicani", il network di imprese, enti pubblici e privati del territorio che intende promuovere il turismo sostenibile, valorizzando il patrimonio artistico e culturale, l'artigianato e il settore agroalimentare del territorio attraverso la creazione di una rete di cooperazione reale tra microimprese, associazioni e operatori della filiera turistica, produttiva e di beni culturali. In questo filone di azione si inseriscono le attività di animazione territoriale che hanno condotto alla presentazione del progetto per la creazione del Sicani Rural Lab -il primo laboratorio per la sperimentazione di nuovi sistemi di innovazione partecipata e di tecnologie finalizzate allo sviluppo di percorsi di co-creazione di nuovi servizi, prodotti e infrastrutture sociali-, all'avvio dei progetti per la realizzazione delle 29 Unità Comunali Funzionali del DRQ Sicani - i partenariati, costituiti da enti locali e realtà dell'associazionismo con il coinvolgimento di più di 500 imprese del territorio. (ANSA).