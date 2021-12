Incidente su autostrada Ct-Sr, vittima precipita da viadotto

(ANSA) - SIRACUSA, 31 DIC - E' Stefano Amoruso, 50 anni, di Acireale, la vittima dell'incidente stradale questa mattina sull'autostrada Catania- Siracusa, in corrispondenza dello svincolo per Melilli. Tre le persone rimaste ferite in maniera non grave che si trovavano all'interno delle auto coinvolte nell'incidente. Quattro le autovetture che hanno creato il maxi tamponamento anche se in realtà sono in totale otto i veicoli coinvolti che viaggiavano in direzione Siracusa. Nel violento impatto Amoruso è stato sbalzato fuori dall'auto, che non è precipitata come era stato reso noto in un primo momento, ed è finito nelle campagne sotto il viadotto. Scena drammatica si è presentata ai vigili del fuoco con due auto accartocciate.

Inutile l'intervento dell'elisoccorso. La polizia stradale è intervenuta per i rilievi e regolare il traffico, inizialmente bloccato da Lentini ad Augusta. (ANSA).