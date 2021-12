Sicilia: seduta Ars rinviata, scatta gestione provvisoria

(ANSA) - PALERMO, 30 DIC - La seduta dell'Ars di oggi durante la quale si sarebbe dovuto dare il via libera all'esercizio provvisorio, è stata rinviata. Il ddl è stato infatti assegnato solo oggi alla commissione Bilancio ed alle commissioni di merito, che hanno tempo fino al 10 gennaio per esaminarlo in modo da poterlo far arrivare in aula a partire dal 12 gennaio. In attesa dell'esercizio provvisorio, la Regione Siciliana entra dunque in "gestione provvisoria": in questa fase sono possibili soltanto le spese necessarie ed obbligatorie. (ANSA).