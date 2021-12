Le "Ladies" tornano a cantare al Teatro antico di Taormina

(ANSA) - PALERMO, 30 DIC - Le "Ladies" salutano il 2021 dando il benvenuto al nuovo anno dal palcoscenico del Teatro Antico di Taormina, che le ha già ospitate in passato. Un nuovo appuntamento frutto di una produzione del The Brass Group in collaborazione con l'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e Taormina Arte. Tornano così le voci inconfondibili delle cinque Ladies che hanno scaldato i teatri e le chiese in diversi luoghi della Sicilia per queste festività registrando ovunque sold out. Il testimone passa adesso a Taormina, nello splendido Teatro Antico, con un concerto il 31 dicembre alle 11:30, mentre il 5 gennaio le "Ladies" si esibiranno nel Teatro L'idea di Sambuca di Sicilia (ore 19:30) per un appuntamento fuori programma e a grande richiesta dopo l'esibizione di tre anni fa.

Da un'idea di Fabio Lannino e con gli arrangiamenti musicali di Vito Giordano per la Fondazione the Brass Group saranno cinque protagoniste grandi personaggi della musica declinata al femminile: Carmen Avellone, Anna Bonomolo, Flora Faja, Lucy Garsia e Alessandra Mirabella. Cinque donne, con una storia artistica lunga e densa di importanti esperienze in ambito jazz e soul, con qualche sconfinamento in ambiti country e pop, che presenteranno le più celebri canzoni jazz dedicate alle festività natalizie e non solo.

Le vocalist saranno accompagnate sul palco dai Maestri docenti della Fondazione The Brass Group e da un coro di circa 20 cantanti selezionati tra la Scuola Popolare di Musica del Brass ed il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo: Vito Giordano, arrangiatore direttore musicale e tromba solista, Diego Spitaleri al pianoforte, Fabio Lannino al contrabbasso e Basso elettrico, Sebastiano Alioto alla batteria, Giuseppe Preiti alle tastiere e Umberto Porcaro alla chitarra. (ANSA).