Doppio concerto di Capodanno al Massimo con Wellber e giovani

(ANSA) - PALERMO, 30 DIC - "A New Year of Smile", Il Teatro Massimo di Palermo saluta il 2022 con un doppio concerto il giorno di Capodanno: una matinée alle 11,00 per le formazioni giovanili del Teatro, la Youth Orchestra e la Cantoria si esibiranno nell'ouverture di "Romeo e Giulietta" di Petr Tchajkovskij, diretti dal maestro Michele De Luca, mentre i giovani coristi guidati da Salvatore Punturo si lanceranno in brani famosi di operette viennesi, da Lehar a Kalman a Johann Strauss, primo concerto nato dal supporto del nuovo partner del teatro, l'Unicredit, un accordo che Giambrone ha firmato prima della sua nomina all'Opera di Roma. Nel pomeriggio del primo gennaio, alle 18,30, andrà in scena il tradizionale Concerto di Capodanno diretto dal direttore musicale del teatro, Omer Meir Wellber che ha pensato un programma per nulla usuale e tenendo conto della presenza di un basso di caratura internazionale come Erwin Schrott. Schrott è un basso-baritono che è un punto di riferimento per ruoli come Leporello o Don Giovanni. Sabato sera canterà la mozartiana "Madamina, il catalogo è questo", poi l'aria di Dulcamara tratta da "L'elisir d'amore" di Donizetti, ma poi il concerto vira verso pagine meno note, ma di grandissimo impatto: le "Danze polovesiane" dal "Il principe Igor" di Borodin, un brano molto conosciuto, nostalgico quanto pieno di ritmo incalzante. A seguire la "danza dei sette veli" dalla "Salomé" di Richard Strauss su libretto di Oscar Wilde, e nel sottofinale il meraviglioso "Prologo" del "Mefistofele" di Arrigo Boito, che impegna al massimo l'orchestra e il coro, ispirato al Faust di Goethe, nel momento della grande scommessa che Mefistofele fa con Dio per l'anima del sapiente professore.

E prima del grande finale con fisarmonica, Astor Piazzolla e Erwin Schrott che canta "Besame mucho", l'intermezzo di un' opera che è quasi scomparsa dal repertorio, "I gioielli della Madonna" di Wolf Ferrari, piena di sonorità che alludono alla musica dell'Italia del sud. Wellber in genere trasforma ogni sua apparizione in un vero spettacolo, e a Capodanno non si smentirà. (ANSA).