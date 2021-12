Criminalità: a Palermo nel 2020 meno delitti e più frodi

(ANSA) - PALERMO, 30 DIC - Nel 2020 a Palermo , anche a causa del prolungato lockdown per il Covid, è stato registrato un generalizzato calo di quasi tutti i delitti, e un forte aumento delle frodi, delle truffe e dei delitti informatici. I dati emergono dal fascicolo di informazioni statistiche a cura del Comune, dedicato ai delitti denunciati dalle forze di Polizia all'autorità giudiziaria, A Palermo, l'anno scorso, sono stati denunciati complessivamente dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria 25.735 delitti, valore in diminuzione rispetto al 2019, quando i delitti denunciati erano stati 29.978 (-14,2%).

C'è stata una drastica diminuzione degli omicidi, passati dal 2019 al 2020 da 6 a 1 (nel 2015 si erano registrati 7 omicidi); una diminuzione dei furti (-24,9% rispetto al 2019 e -45,5% rispetto al 2015).

Sono in particolare diminuiti i furti con strappo (-12,6%) rispetto al 2019 e -53% rispetto al 2015), i furti con destrezza (-49,8% rispetto al 2019 e -60,5% rispetto al 2015) e i furti nelle abitazioni (-21,8% rispetto al 2019 e -62% rispetto al 2015), così come sono diminuiti i furti dei mezzi di trasporto (auto, moto e ciclomotori). Registrata anche un'ulteriore diminuzione delle rapine (-22,7% rispetto al 2019 e -52,8% rispetto al 2015). Sono in particolare diminuite le rapine in abitazione (-28% rispetto al 2019 e -66,7% rispetto al 2015), le rapine in banca (-60% rispetto al 2019 e -81,8% rispetto al 2015), le rapine in strada (-19,6% rispetto al 2019 e -51,5% rispetto al 2015), le rapine in esercizi commerciali (-38,1% rispetto al 2019 e -59% rispetto al 2015. Nel confronto con le altre grandi città italiane, si rileva che Palermo, con 3995,7 delitti ogni 100 mila abitanti, ha fatto registrare anche nel 2020 il tasso di "delittuosità" totale (riferito a tutti i delitti) più basso. (ANSA).