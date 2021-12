Sicilia: museo delle marionette, oltre 500 mila contatti

(ANSA) - PALERMO, 29 DIC - Il museo delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo ha raggiunto nel 2021 oltre mezzo milione di persone. "È stato riconosciuto - dice il direttore Rosario Perricone - come una realtà aperta, condivisa, partecipata, capace di coniugare tradizione e innovazione, reale e virtuale".

Il bilancio del museo è il frutto di tante iniziative. Oltre agli spettacoli quotidiani dei pupi, sono stati organizzati seminari, cinque festival e rassegne, cicli di lezioni, sette mostre (una, 'Inferno', è stata ospitata dalle Scuderie del Quirinale), 266 spettacoli, attività editoriali con 24 nuovi titoli e sette periodici pubblicati dalle Edizioni museo Pasqualino.

L'impatto è stato notevole: 561.056 fra visitatori reali (13.158 nel periodo giugno-dicembre 2021) e contatti virtuali (547.898). Una partecipazione così massiccia ha accompagnato anche la call per una "ProgrammAZIONE" partecipata delle attività del triennio 2022-2024, rivolta agli "artigiani della cultura" alla quale sarà possibile aderire entro il 9 gennaio 2022 (https://bit.ly/3eATPPL).

Il coinvolgimento del pubblico è passato anche per il digitale che ha permesso di raggiungere utenti fisicamente lontani, come dimostra la "Call for puppets" che ha portato a una grande narrazione corale da tutta Italia (e persino dall'Argentina). Secondo Perricone, è stato premiato lo spirito di squadra che ha sostenuto ogni iniziativa. "E questo - dice - credo sia il migliore risultato: fare comunità, soprattutto in tempi difficili come quelli che viviamo". (ANSA).