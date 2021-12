Musica: concerto capodanno al Politeama Garibaldi a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 29 DIC - Una grande festa della musica sarà il saluto di benvenuto all'anno 2022 dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Sabato 1 gennaio (ore 18) il direttore Neil Thomson leverà la bacchetta per dare vita al tradizionale Concerto di Capodanno che vedrà protagonista un altro dei più celebri interpreti della scena internazionale, il violinista Stefan Milenkovich.

Di grande raffinatezza il programma proposto al Politeama Garibaldi per questa occasione speciale. In apertura l'ouverture Die leichte Cavallerie (Cavalleria leggera) di Franz von Suppé, cui seguiranno l'Introduzione e Rondò capriccioso per violino e orchestra, op. 28 di Camille Saint-Saëns, il Kaiser-Walzer op.

437 di Johann Strauss figlio e la Fantasia sui temi della Carmen op. 25 per violino e orchestra di Pablo de Sarasate. Ancora Johann Strauss figlio con Champagner-Polka (Polka dello champagne) op. 211 e, cambiando registro stilistico e epoca, si passa ai Tre preludi di George Gershwin (arrangiamento per violino e archi di Vladimir Korac), cui seguiranno Bohemian Rhapsody di Freddy Mercury (arrangiamento per violino e archi di Stefano Cabrera) e Gold und Silber (Oro e Argento), valzer op.

79 di Franz Lehár. Chiusura travolgente con i celeberrimi An der schönen blauen Donau (Sul bel Danubio blu), valzer op. 314, e Tritsch-Tratsch-Polka, op. 214 di Johann Strauss figlio. (ANSA).