Migranti: Geo Barents iniziate operazioni di sbarco ad Augusta

(ANSA) - SIRACUSA, 29 DIC - Sono iniziate stamane alle 8 le operazioni di sbarco dalla Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere con a bordo 558 migranti, giunta ieri al porto di Augusta, nel Siracusano. Devono ancora terminare i tamponi previsti ma nel frattempo sono state avviate da parte degli agenti dell'Ufficio immigrazione della Questura di Siracusa le procedure di identificazione. Tre persone sono state ricoverate in ospedale per accertamenti. Oltre cento i minori non accompagnati che saranno trasferiti al centro di accoglienza di Caltanissetta. Le operazioni continueranno per tutta la giornata di oggi e domani. I migranti successivamente saranno trasferiti sulla nave per la quarantena. (ANSA).