Green pass:quattro operatori Rsa Modica sprovvisti documento

(ANSA) - RAGUSA, 29 DIC - Chiedevano ai parenti che si recavano in visita di esibire il Green pass per accedere alla struttura , ma tre operatori sanitari e il titolare della casa albergo ne erano sprovvisti. I carabinieri della compagnia di Modica, nell'ambito di una campagna di ispezioni e controlli sulle residenze sanitarie assistenziali per anziani, hanno sanzionato 4 persone perché prive del certificato di avvenuta vaccinazione. Durante dell'attività nella casa albergo per anziani militari dell'Arma hanno trovato tre dipendenti e il titolare della struttura senza il previsto 'certificato verde'.

(ANSA).