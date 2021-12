Migranti: nave Msf con 558 a bordo verso porto Augusta

(ANSA) - PALERMO, 28 DIC - Le autorità italiane hanno assegnato Augusta come "porto sicuro" alla nave Geo Barents di Medici senza frontiere con 558 profughi a bordo, tra cui tantissimi minori. Lo ha comunicato la stessa organizzazione umanitaria che nei giorni scorsi aveva sollecitato una soluzione della vicenda dopo il salvataggio dei migranti in otto diversi interventi, l'ultimo dei quali avvenuto alla vigilia di Natale.

La nave sta facendo adesso rotta verso il porto siciliano, l'arrivo è previsto in serata. (ANSA).