Covid: Cimest, pronti a collaborare per campagna vaccinale

(ANSA) - PALERMO, 28 DIC - "Nel delicatissimo momento in cui la comunità scientifica mondiale unanimemente concorda sul fatto che la terza dose di vaccino costituisce la risposta urgente, e quasi certamente non definitiva, per arginare la nuova ondata pandemica, costatiamo con dispiacere che la Sicilia rimane ancora ultima, tra tutte le Regioni italiane, come percentuale di terza dose somministrata (con solo il 21,75%), rispetto al totale della popolazione (fonte: www.lab24.ilsole24ore.com)". E' quanto si legge in una nota diffusa dal Coordinamento Intersindacale della Medicina Specialistica del Territorio (Cimest) che comprende poliambulatori accreditati e odontoiatri.

Nella nota si sottolinea che la Sicilia "dispone di una fitta e capillare rete di Strutture Mediche Specialistiche accreditate esterne con il Sistema Sanitario Regionale che, ad oggi sul fronte Vaccinale, è ancora inspiegabilmente inutilizzata". Una rete di oltre 1.800 strutture che potrebbe fornire un immediato e tempestivo strumento di vaccinazione per i cittadini ed a tutela della salute pubblica, come rimarca la nota lamentando la mancanza di risposte da parte della Regione di fronte "alle tempestive e ripetute manifestazioni di disponibilità del Cimest che mette a disposizione i propri professionisti e le proprie strutture, senza costi per il Ssr, nell'intento di portare avanti la campagna vaccinale".

Il Comitato chiede anche un incontro urgente al Presidente della Regione "per metterlo al corrente delle possibilità che si aprirebbero se davvero si utilizzasse il territorio, sia in termini di efficacia e di efficienza, sia in termini di risparmio economico e, cosa non trascurabile, in termini di riattivazione del Ssr ambulatoriale per le prestazioni non Covid". (ANSA).