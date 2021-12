Mercatino a scuola per comprare scaldabagni a Castelvetrano

(ANSA) - CASTELVETRANO, 27 DIC - Mancano i scaldabagni a scuola e genitori e docenti organizzano un mercatino per raccogliere fondi per comprarli. È la singolare iniziativa organizzata al plesso "Borsani" dell'Istituto "Capuana-Pardo" di Castelvetrano. L'idea è nata da un'esigenza e, cioè, quella di poter comprare due scaldabagni per i servizi igienici del plesso frequentato dai bambini. Lo avrebbe dovuto fare il Comune (trasferendo i fondi all'Istituto) e, invece, ci hanno dovuto pensare i genitori. Così i bambini, con l'aiuto delle maestre, hanno realizzato alcuni piccoli oggetti di Natale e poi sono stati donati con libere offerte. La somma raccolta ha consentito di poter acquistare i due scaldabagni che un genitore, Nino Accardo, in forma del tutto gratuita, ha montato. (ANSA).