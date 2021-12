Covid:Razza, Omicron tenderà ad essere prevalente in Sicilia

(ANSA) - CATANIA, 27 DIC - "La variante Omicron tenderà a diventare prevalente anche in Sicilia. Nel resto d'Italia e' intorno al 30 per cento. Noi in Sicilia abbiamo tanti laboratori che operano il sequenziamento e da questo punto di vista abbiamo ricevuto i complimenti da parte delle autorità nazionali perché questo avviene in modo capillare ed in pochissimi giorni.

Ovviamente è necessario adottare tutte le misure di contrasto come la mascherina FP2 e rispettare le regole". Lo ha detto a Catania l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza. (ANSA).