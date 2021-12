Covid: Ueci, da governo colpo mortale a sale cinematografiche

(ANSA) - PALERMO, 27 DIC - "Gli ultimi provvedimenti del Governo relativi alle sale cinematografiche hanno dato un colpo mortale a queste attività in un momento di delicata ripresa". Lo afferma Eugenio Siviglia, presidente regionale Ueci (Unione Esercenti Cinematografici Italiani). "È stato infatti più volte ribadito e dimostrato - sottolinea - che i cinema si sono rivelati tra i luoghi più organizzati e sicuri nel contesto dell'epidemia data da Covid-19 in Italia, con un numero di contagi pari quasi allo zero rispetto a molte altre attività".

"Ancora una volta - sottolinea Siviglia - i cinema vengono penalizzati dalle decisioni prese dal Governo, che neppure si presta ad un dialogo con le associazioni di categoria.

Con quale criterio e con quali spiegazioni scientifiche è stata proibita la vendita di cibo e bevande all'interno dei cinema? Dobbiamo allora chiederci perché altre attività come bar, ristoranti e pub continuano giustamente ad operare con consumazioni all'interno senza essere penalizzate".

"Abbiamo dimostrato - prosegue la nota - zero contagi nei cinema italiani; abbiamo ridotto la capienza dei locali al 50%; abbiamo garantito un valido sistema di continuo riciclo dell'aria ed abbiamo inserito l'obbligo di indossare la mascherina tanto che - da un giorno all'altro - ci è stato finalmente concesso di ospitare il 100% di spettatori all'interno delle sale. Proprio quando ci apprestiamo a fare scorte di cibo e bevande per tutto il periodo natalizio arriva il disastro non annunciato dal Governo. Il risultato? Incassi al -73% e milioni di euro di cibo e bevande che saranno buttate via. Per non parlare del personale dei bar, che rischia inevitabilmente il licenziamento". L'Ueci chiede dunque "di rivedere al più presto questo scellerato provvedimento per cercare di salvare il salvabile". (ANSA).