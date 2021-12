Covid: Razza; crescono contagi; raddoppia numero drive - in

(ANSA) - CATANIA, 27 DIC - "Noi oggi ci troviamo ad avere una crescita importante dei contagi come in ogni parte d'Italia.

Abbiamo dato disposizione per dare a tutti i drive - in un numero adeguato di biologi per poter rafforzare l'attività, quindi raddoppiare il numero dei drive-in in tutta la Sicilia potendo così destinare alle visite domiciliari e alla realizzazione dei vaccini domiciliari i medici che sono destinati all'emergenza". Lo ha detto l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza incontrando i giornalisti a Catania.

"Dobbiamo prepararci ad accogliere a domicilio tantissime persone - ha aggiunto - perché, come i bollettini recitano giornalmente, la gran parte di questi soggetti o sono asintomatici o falsi sintomatici o comunque isolati a domicilio". (ANSA).