Covid: in Sicilia 2.087 i nuovi positivi, 20 i morti

(ANSA) - PALERMO, 27 DIC - Sono 2.087 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 18.154 tamponi processati. Il giorno precedente erano 1.727. Il tasso di positività sale all'11,5% (ieri era al'11%). L'isola è all'ottavo posto per contagi dopo Lombardia (5.065 casi), Piemonte (4.611), Emilia Romagna (3.482), Lazio (2.933), Toscana (2.843), Veneto (2.816) e Campania con 2.291 casi.

Gli attuali positivi sono 29.864 con un aumento di 1.335 casi. I guariti sono 732. Venti le vittime, che portano il totale dei decessi a 7.447.

Sul fronte ospedaliero sono 738 ricoverati, con 28 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 81, quattro in più rispetto a ieri.

Il contagio nelle singole province vede Palermo con 606 casi, Catania 457, Messina 299, Siracusa 165, Trapani 81, Ragusa 131, Caltanissetta 96, Agrigento 250, Enna 2. (ANSA).