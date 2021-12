Arte: murales ricorda gelsominaie zona inquinata messinese

(ANSA) - MESSINA, 27 DIC - "E' un'opera che omaggia la figura della gelsominaia, esempio di sacrificio e impegno. Un tempo la piana di Milazzo era terra fertile per i gelsomini e la maggior parte delle donne, all'alba con un fazzoletto di tessuto per coprirsi la testa dall'umidità, andavano a raccogliere questo fantastico fiore che dominava le nostre coste. Era certamente un lavoro faticoso e per questo ho voluto "santificare" questa figura con una corona di gelsomini appunto nell'atto di raccolta. Un bel ricordo visto che ora la zona è molto inquinata e non ci sono più molti gelsomini". Così l'artista Andrea Sposari, in arte Sposart, che ha rappresentato qualche settimana fa su un campo di basket a San Filippo del Mela (Messina) il primo playground artistico della Sicilia dove è stato realizzato un enorme disegno con dieci braccia protese verso lo stesso pallone, i giocatori bianchi e quelli neri, gli uni accanto agli altri come accade da sempre nella storia del basket. Un importante messaggio di integrazione. "Questa - prosegue Sposari - è invece la seconda opera commissionata dal Comune di San Filippo del Mela (Me) dopo quella nel campo di basket ed è stata realizzata sarà in un palazzo nella frazione di Archi. Un omaggio ai gelsomini un tempo presenti e molto famosi nella frazione della Piana di Milazzo". (ANSA).