Appiccato fuoco davanti caserma CC a Noto, indagini

(ANSA) - NOTO, 27 DIC - Ha cosparso del liquido infiammabile innanzi alla sede della Compagnia Carabinieri di Noto e appiccato il fuoco. L'incendio, immediatamente spento dai militari presenti in caserma, non ha provocato danni. L'autore del rogo è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza perimetrale della caserma e sono in corso indagini per identificarlo. I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, nelle ultime settimane, hanno condotto numerose operazioni che hanno portato al sequestro di un ingente numero di armi.

Sono al vaglio dei Carabinieri tutte le ipotesi possibili, ma non si esclude che l'atto criminale possa essere riconducibile a una intimidazione a seguito dell'attività investigativa condotta dai Carabinieri, il "cui obiettivo strategico, oggi ancor più di ieri, è affermare che nel territorio non esistono zone franche", afferma una nota. (ANSA).