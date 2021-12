Polizia di Stato porta dona ai bambini delle case famiglia

(ANSA) - PALERMO, 26 DIC - La Polizia di Stato di Palermo ha organizzato la manifestazione "Conoscersi con un Sorriso", giunta alla sua ottava edizione. L'iniziativa benefica coinvolge gli ospiti di alcune case famiglia di Palermo e provincia con l'auspicio di poterli distrarre dalla situazione di disagio in cui vivono quotidianamente regalando momenti di gioia a chi non può circondarsi dell'affetto e della vicinanza dei propri cari Hanno preso parte 23 case famiglie, che ospitano bimbi e adoloscenti di età compresa dai 2 mesi ai 17 anni. I poliziotti dell'XI Reparto Mobile, hanno provveduto a finanziarla con una raccolta volontaria. Quest'anno l'evento benefico si e aperto con la proiezione di un cartone animato presso un cinema del centro di Palermo: successivamente, i bambini sono stati accompagnati in Piazza Castelnuovo, luogo simbolo del centro storico cittadino, per assistere ad un "flash mob" musicale che ha coinvolto gli astanti nella piazza e successivamente al concerto della Banda del Comune di Prizzi (Pa), che ha eseguito i più noti canti natalizi accompagnato da figuranti (tutti figli di appartenenti all'XI Reparto Mobile di Palermo) nei costumi dei supereroi.

Al termine del concerto è arrivato Babbo Natale che ha distribuito i doni a tutti i bambini. (ANSA).