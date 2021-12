Musica: al via rassegna "Natale a Palermo"

(ANSA) - PALERMO, 26 DIC - Prende il via stasera (26 dicembre) alle 19,30 in Cattedrale, "Natale a Palermo" la rassegna di dieci concerti gratuiti promossa dai Club service nelle chiese da Santo Stefano all'Epifania. Apre il cartellone - impaginato dal direttore d'orchestra Gaetano Colajanni - l'Orchestra di fiati trapanese diretta da Rosario Rosa e Nicolò Scavone, con solista al piano Franco Foderà. Eseguiranno il Concerto n.2, Op.102 di Shostakovich composto nel 1957 in occasione del diploma accademico di strumentista del figlio Maksim; poi pezzi dei compositori russi Fucik, Curnow e Prokof'ev.

Domani (lunedì 27 dicembre) alle 19 ci si sposta in una delle chiese più belle della città, il Carmine Maggiore, nel cuore del mercato di Ballarò, per il ritorno del Wind Ensemble, a cui si unirà il soprano Margherita Santangelo. Il quartetto di fiati - Salvatore Ferraro (oboe), Giovanni La Mattina (clarinetto), Tommaso Santangelo (corno), Antonello Lo Presti (fagotto) hanno studiato al Conservatorio di musica di Palermo e, successivamente hanno seguito i corsi di perfezionamento con Angelo Persichilli e Angelo Faja. Il complesso monumentale di Casa Professa accoglierà invece martedì 28 dicembre, l' Estrotempo duet.

La rassegna, curata da Giacomo Fanale, è promossa dal Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine, con il contributo della Settimana delle Culture, di Fanaleartearchitettura, Spazio Cultura, di I.D.E.A. Hub e il sostegno dell'Accademia Musicale Siciliana.

Ingresso libero con green pass fino alla capienza prevista per ciascun luogo. I concerti saranno tutti trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook di Natale a Palermo. (ANSA).