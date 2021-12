Natale: c'è il sole, in Sicilia tuffi a mare

Complici il sole e temperature non estive ma sicuramente non da periodo natalizio la Sicilia ha visto alcuni coraggiosi tuffarsi in acqua in vaerie spiagge come a MOndello (palermo) e a san Giovanni Li Cuti (Catania). A Salina, nelle Eolie, è continuata la tradizione del bagno in mare per Natale. Stamani grazie anche alla splendida giornata di sole con cielo e mare azzurro e soprattutto ben 14 gradi all'insegna dello slogan "alle Eolie è sempre estate" otto persone si sono tuffate dal porticciolo di Rinella, augurando Buon Natale a tutti gli isolani e agli amanti dell'isola delle Eolie sparsi nel mondo.