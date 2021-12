Incidenti stradali: un morto e quattro feriti nel ragusano

(ANSA) - RAGUSA, 23 DIC - E' di un morto e quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di uno spaventoso incidente stradale avvenuto lungo la Ss 194 Modica -Pozzallo. A scontrarsi frontalmente due mezzi pesanti ed un furgoncino. Ad avere la peggio il conducente di uno dei due tir , un uomo di 44 anni, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche l'elisoccorso del 118, ambulanze e i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere dei mezzi. In gravissime condizioni il conducente del furgone, trasportato nel vicino pronto soccorso dell'Ospedale "Maggiore" di Modica che ha riportato fratture multiple agli arti inferiori, trauma cranico e addominale. Per l'altro autista sopravvissuto, un 38 enne di Biancavilla, fratture e trauma cranico. Sul posto gli uomini del commissariato della Polizia di Stato che hanno chiuso la strada al traffico. (ANSA).