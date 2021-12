Un kg e mezzo cocaina in auto,condannato a 5 mesi e 10 giorni

(ANSA) - PALERMO, 22 DIC - Il giudice del tribunale di Termini Imerese Stefania Gallì ha condannato a cinque mesi e 10 giorni di reclusione Alessandro Mantia, 30 anni, perché sorpreso dagli agenti della squadra mobile mentre gettava sotto l'auto un chilo e 400 grammi di cocaina durante un controllo a Palermo. Il giovane è difeso dall'avvocato Stefano Vitale. L'avvocato preannuncia appello contro la sentenza. Sono stati assolti Mario Fardella, 50 anni di Trabia, difeso dall'avvocato Giuseppe Minà, e Daniele Settecase, difeso dall'avvocato Fabio Sciascia, perché non avrebbero avuto consapevolezza del trasporto di droga. Ad ottobre scorso la squadra mobile aveva fermato e arrestato i tre a bordo di una Volkswagen Golf in via dell'Orsa Minore. Nel corso della perquisizione in una scatola di scarpe nei pressi della vettura era stato trovata la cocaina. (ANSA).