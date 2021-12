Covid: sanzionati 2 medici non vaccinati in Sicilia

Nell'ambito delle operazioni di controllo sulle norme anticovid i carabinieri del Nas, a dicembre, hanno sanzionato due medici perché non in regola con le vaccinazioni anti Covid 19. In provincia di Messina i militari hanno sanzionato un dirigente di una Guardia medica trovato con un Green pass scaduto per non essersi sottoposto alla terza dose di vaccino anti Covid-19 entro i termini previsti. A Caltagirone (Catania) hanno sanzionato un dirigente medico di Oncologia in servizio nell'ospedale per aver esercitato la professione senza la vaccinazione per il Covid-19.