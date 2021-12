Tv: Azienda Fiasconaro su miniserie eccellenze di Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 21 DIC - L'azienda Fiasconaro, premiata eccellenza dolciaria Made in Sicily, inaugurerà la serie televisiva "Eccellenze di Sicilia", in anteprima streaming su Discovery+ e dal 22 dicembre su Food Network (Canale 33). Un vero e proprio viaggio alla scoperta dei tesori della pasticceria siciliana, che partirà dalla Famiglia Fiasconaro.

Nella prima puntata della mini serie - dedicata alle storie di tre realtà dolciarie siciliane che hanno avuto successo nell'alta pasticceria - il Maestro Nicola Fiasconaro ed i suoi fratelli Fausto e Martino racconteranno l'affascinante storia dell'azienda madonita. Da piccola pasticceria nel cuore del borgo medioevale di Castelbuono (PA), apprezzata per le sue granite agli agrumi e per i dolci tipici, ad eccellenza dolciaria internazionale, presente in oltre 60 Paesi con la sua offerta di panettoni e lievitati da ricorrenza reinterpretati con i migliori ingredienti del territorio. (ANSA).