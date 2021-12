Porti: al via fondi da ministero per waterfront a Pantelleria

È arrivata la conferma ufficiale del finanziamento completo del Waterfront di Pantelleria. Il progetto sarà interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con le risorse del Programma di Azione e Coesione - Infrastrutture e Reti 2014-2020. Lo rende noto il Comune.

Il progetto, che ammonta a 14,7 milioni di euro, prevede la riqualificazione delle aree pubbliche del lungomare di Pantelleria, nonché delle interconnessioni con il centro abitato, compresa la zona del Castello per la quale è prevista la demolizione del "palazzo verde" che oggi ne impedisce la piena visione.

È di questi giorni l'invio della convenzione da sottoscrivere tra il Comune ed il Ministero, in cui viene confermato il finanziamento di tutto il progetto.

La convenzione dovrà essere firmata entro il 31 dicembre di quest'anno e l'anno prossimo bisognerà convocare una Conferenza Speciale di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo, che ha recepito quanto richiesto in sede di approvazione del progetto preliminare, e poi si potranno avviare le procedure per l'avvio dei lavori.

"La notizia arrivata nei giorni scorsi è un bellissimo regalo di Natale per Pantelleria," dichiara l'Assessore Angelo Parisi, che ha seguito il progetto dall'inizio del suo incarico. "Finalmente dopo 11 anni dal concorso di progettazione si potrà riqualificare la zona del lungomare di Pantelleria, rispondendo alle legittime aspettative della cittadinanza. Un ringraziamento va al personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pantelleria per il lavoro svolto." "Inizialmente ci dicevano che il progetto aveva la sua copertura nel bilancio dello Stato, ma poi andando a cercare abbiamo scoperto dell'effettiva esistenza di un capitolo di spesa denominato Pantelleria ma abbiamo scoperto anche che il Governo Renzi non vi aveva lasciato un euro," afferma il sindaco Vincenzo Campo.