Palermo Sperone -Lecce 167, legati da street art

Un ponte tra Palermo e Lecce con un filo conduttore: il linguaggio contemporaneo della street art e del visual che gli artisti coinvolti useranno per dialogare con i quartieri coinvolti. Su questo ruota il progetto "Sperone 167 - Per una comunità della cura", che nasce dalla sinergia tra l'artista siciliano Igor Scalisi Palminteri, Afea Art & Rooms, struttura ricettiva ed incubatore artistico del capoluogo siciliano e l'artista salentino Francesco Ferreri in arte Chekos della 167/B Street, laboratorio urbano di Lecce. Un progetto, "un'esperienza" come l'hanno definita gli attori coinvolti, che vedrà la realizzazione di due grandi interventi murali e due collaterali realizzati con i giovani dei quartieri, uno spettacolare evento di presentazione con l'opera di visual mapping curata da Odd Agency ed il documentario con la regia di Davide Currao, il tutto finanziato mediante una campagna di crowdfunding, iniziata il 20 dicembre, nella seguente piattaforma: https://www.planbee.bz/it/progetti/dettaglio/158-sperone167-crea tivita-urbana-per-una-comunità-della-cura L'Arte quindi, che diventa connettore tra le due città e soprattutto tra due periferie quella dello Sperone e quella della 167 della provincia salentina. Igor Scalisi Palminteri ed i ragazzi dello Spe-one dialogheranno con il quartiere 167 di Lecce e Chekos, dal Salento si sposterà con altrettanti ragazzi a Palermo, allo Sperone. Entrambi i gruppi porteranno in questi luoghi testimonianza dei rispettivi linguaggi artistici e della cultura dei propri territori. I ragazzi coinvolti nell'esperienza saranno segnalati dagli istituti comprensivi "Sperone Pertini" di Palermo e "G. Stomeo - P. Zimbalo" di Lecce.