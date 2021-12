Sicilia: Miccichè, Musumeci non tratta nulla con Ars

(ANSA) - PALERMO, 20 DIC - "Il governo Musumeci non tratta minimamente nulla con l'Assemblea, che rappresenta l'insieme dei partiti che hanno eletto il presidente della Regione e che fanno opposizione. Se non comunichi al Parlamento, agli alleati e agli oppositori è un problema di democrazia, no di rapporti tra me e Musumeci". Così il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, incontrando i giornalisti per i tradizionali auguri di fine anno a Palazzo dei Normanni.

Miccichè ha anche detto: "La burocrazia regionale è la vera padrona: ora stanno facendo il nuovo contratto dei dirigenti, ho detto che non si devono dare premi a prescindere da quello che hanno fatto? Lo faranno? Non credo, sono troppo potenti".

Miccichè ha parlato anche di un problema che riguarda i decreti attuativi delle norme approvate dal Parlamento siciliano, a volte non in linea con la legge varata in aula. "Finché il presidente Regione non chiama i dirigenti e dice che nei decreti va scritto quello che c'è nella norma il problema rimane", ha detto. (ANSA).