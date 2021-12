Mostre: L'umano gioco,85 opere di Ziganoi al Riso di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 17 DIC - S'inaugura domani al Museo regionale d'arte contemporanea Riso, a Palermo, "L'umano gioco", mostra dell'artista Ziganoi (pseudonimo dietro cui si cela un artista nato nelle sponde sud della Sicilia). L'esposizione, che resterà allestita sino al 30 gennaio 2022, esprime un'esigenza dell'artista che nasce da un istinto primordiale a cui, pennellata dopo pennellata, riesce a dare indirizzo e corpo. Il suo suggestivo cosmo artistico è lo sguardo di chi scorge l'incorporeo nell'entusiasmo della carne, un logos ossimorico nel quale la razionalità dell'uomo dialoga con l'istintualità animale in una pluralità di punti di vista. In esposizione 85 opere frutto del lavoro di circa due anni, dipinte su supporti che vanno dalla tradizionale tela alla juta, dalla carta alla tavola, senza titoli ma identificabili con una cifra. "Ho scelto dei codici anziché delle parole per intitolarle - spiega l'artista - perché i numeri sono come il gioco della roulette, il caso, l'umano gioco". In un mondo che si sgretola, il lavoro di Ziganoi è dettato da un'innovativa e dinamica tecnica gestuale, e cela un messaggio di concordia tra l'Oriente e l'Occidente, il Sud e il Nord. Un dualismo nell'unità come quello di due tele legate da un tratto inconsueto, rapido e sintetico. Il colore è il protagonista assoluto delle sue pitture". "La peculiarità di Ziganoi - evidenzia l'assessore regionale dei Beni culturali, Alberto Samonà - sta nel fatto che il suo universo non è da ascrivere solo al contemporaneo, che così bene rappresenta, ma anche al passato e al futuro per quella visione ciclica che lo contraddistingue". Per Luigi Biondo, direttore del Museo, "quello che potremmo chiamare il suo senso artistico è la forza del suo tratto, segno evidente di un impegno di studio costante ma anche di argomentazioni che propongono nuove soluzioni ai problemi dell'iconografia dell'arte contemporanea". (ANSA).