Ue: dibattito su futuro Europa e Green Deal con 400 studenti

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - Circa 400 studenti siciliani di diversi istituti dell'isola parteciperanno domani, dalle 10 alle 12, alla conferenza in streaming sul futuro dell'Europa dal tema "Green deal. Cambiamenti climatici e Ambiente organizzata dall'ANSA in collaborazione con la Commissione e il Parlamento Europeo, Euromed Carrefour Sicilia ed Europe direct di Palermo.

Nel dibattito interverranno Carlo Corazza, Direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, Stefano Polli, vicedirettore Esteri dell'ANSA, Enrico Tibuzzi, responsabile della sede di Bruxelles dell'agenzia, l'eurodeputato Ignazio Corrao, e Domenico Caeti, di Europe Direct Palermo. Gli studenti parteciperanno con domande ai relatori e con proposte concrete legate al tema dell'incontro. (ANSA).