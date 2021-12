Covid: Dasoe, adottare interventi per far vaccinare tutti

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - Dal punto di vista delle strategie vaccinali, da realizzarsi attraverso la mobilitazione di tutte le strutture del Ssn e dei medici di medicina generale, nonché pediatri di libera scelta, oltre che attraverso le istituzioni locali e i comuni, è necessario adottare interventi utili a raggiungere quanti non hanno ancora aderito alla vaccinazione e intensificare la somministrazione delle dosi addizionali (dosi booster). Lo dice il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione siciliana.

Nella settimana dall'8 al 14 dicembre continua a registrarsi un incremento delle dosi aggiuntive/booster mentre si evidenzia un decremento nelle prime dosi rispetto alla settimana precedente (-10,13%). Complessivamente i vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono 663.925. I vaccinati con almeno una dose si attestano all'83,63% del target regionale, gli immunizzati all'80,95%. Il 16,37% del target resta ancora da vaccinare.

Da oggi è iniziata la campagna vaccinale dedicata al target 5-11 anni che, secondo i dati Istat, ha una popolazione di 309.928 persone. Per questa fascia di età sono stati predisposti percorsi dedicati in 68 punti vaccinali, dice il Dasoe. (ANSA).