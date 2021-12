Comunali: Palermo; Salvini, lavorerò per centrodestra unito

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - "Lavorerò perché il centrodestra sia unito: ci sono diverse personalità in grado di fare il sindaco di questa città meglio di Orlando se i palermitani sceglieranno il cambiamento.Tante persone sono all'altezza, se la politica riesce a fare sintesi rapidamente bene, altrimenti possono essere i cittadini a scegliere. Sicuramente il candidato sindaco di Palermo dovrà essere scelto qui, dai palermitani e non a Roma su altri tavoli". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, ai giornalisti a margine dell'incontro su "Europa e Made in Italy. Le nuove regole dell'UE mettono a rischio il futuro delle nostre eccellenze alimentari", organizzato dall'eurodeputata siciliana della Lega, Annalisa Tardino, con la delegazione Lega e il gruppo Identità e Democrazia, a Palermo. "Ci sono tante persone in gamba che si sono messe a disposizione. Siamo pronti anche per le primarie, per me si possono fare domani mattina", ha sottolineato Salvini.

A Palermo al momento il centrodestra non ha ancora trovato un accordo sul nome del candidato a sindaco e in campo ci sono una decina di aspiranti candidati alla carica di sindaco del capoluogo siciliano. (ANSA).