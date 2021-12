Beni culturali: Albergo delle Povere sarà riqualificato

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - Pronta a partire la riqualificazione dell'Albergo delle Povere a Palermo, finanziata dalla Regione Siciliana per trasformarlo in una grande e prestigiosa sede espositiva. Sono stati aggiudicati, infatti, alla ReseArch Consorzio Stabile Scarl di Salerno, per un importo di quasi quasi due milioni di euro, i lavori di restauro, rifunzionalizzazione e valorizzazione di una parte della storica struttura di Corso Calatafimi. Il progetto prevede opere di adeguamento architettonico e interventi sugli impianti elettrici e fognari. Le grandi sale destinate a locali espositivi saranno oggetto di diverse modifiche. I primi interventi riguarderanno la rimozione delle superfetazioni e di alcune tamponature realizzate a chiusura delle aperture esistenti nelle pareti divisorie tra le sale. Altre opere murarie saranno necessarie per la realizzazione degli impianti e l'installazione dei nuovi infissi. Le pavimentazioni esistenti in marmo saranno ripristinate o sostituite.

"L'Albergo delle Povere - sottolinea il governatore Nello Musumeci - è un bene immobile della Regione lasciato da anni in abbandono. Lo faremo diventare una prestigiosa sede di eventi, mostre e convegni. Abbiamo voluto finanziare il progetto di riqualificazione con l'obiettivo di migliorare gli standard relativi all'offerta turistica e culturale della città di Palermo e dell'intera regione".

"Con la riqualificazione dell'allestimento museale dell'Albergo delle Povere - aggiunge l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - si inaugura una nuova importante stagione della cultura a Palermo.

L'edifico storico, con i grandi spazi espositivi che saranno adeguati e coerenti con gli standard dei moderni musei internazionali, e con l'abbattimento delle barriere architettoniche, si candida a diventare un importante e moderno polo espositivo in grado di ospitare mostre e grandi iniziative culturali di ampio respiro. Un luogo che, al termine dei lavori, diventerà un punto di riferimento di primo piano dell'offerta culturale della Sicilia". (ANSA).