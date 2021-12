Al via "Migrantes", evento tra teatro e arte a Sambuca

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - Prende il via domani venerdì 17 dicembre presso il teatro l'Idea di Sambuca di Sicilia (ore 20:30), l'evento "Migrantes" organizzato nell'ambito del progetto "teatro sociale",curato da Daniela Bonavia, Gabriella Nicolosi ed Enzo Sciamè in collaborazione con la cooperativa il 'Quadrifoglio' di Santa Margherita, della Pro loco 'L'Araba Fenicia' di Sambuca e dell'Istituto Comprensivo 'Fra Felice da Sambuca'. L'iniziativa, in occasione della giornata internazionale del migrante, è promossa dall'amministrazione comunale e dal teatro l'Idea, presieduto da Costanza Amodeo e la direzione artistica di Salvatore Ferlita.

'Migrantes' nasce da una idea progettuale del Maestro Giuseppe Porretta professore di flauto traverso, violinista e pittore amatoriale (deceduto prematuramente lo scorso maggio).

L'evento ripercorre idealmente il "Viaggio infernale della speranza" di molti migranti che, nella speranza di cambiar vita, si sono ritrovati invece tra le mani di trafficanti di esseri umani andando incontro ad una terribile morte nel mar Mediterraneo. Ad incorniciare questo 'viaggio' saranno letture, immagini, musiche e testimonianze dirette di migranti e operatori impegnati in questo campo.

Sempre nell'ambito di 'Migrantes' sarà lanciato il progetto culturale 'MigrArte', promosso dall'istituzione Gianbecchina in sinergia con le associazioni e le istituzioni locali. 'MigrArte' si pone come un ponte tra le diverse arti visive e culture di artisti contemporanei, provenienti dal Bacino del Mediterraneo e da diverse aree del mondo, che potranno trovare nella location dell'Istituzione Gianbecchina uno spazio espositivo aperto al confronto e al dialogo interculturale. Si parte prima dello spettacolo teatrale, sempre domani, alle 19,30, presso la Pinacoteca Gianbecchina. In questa edizione il tema del viaggio e di quando noi eravamo migranti, riaffiora in alcune opere del Maestro Gianbecchina in sinergia con i reportages dal titolo 'Damascus: Vintage Kodak film '99' e 'La mia Siria a Palermo' della giornalista Tiziana Gulotta, di radici sambucesi. La mostra rimarrà esposta fino al 12 gennaio. (ANSA).