ANSA-IL-PUNTO/ Covid: Sicilia, cresce il numero dei contagi

(ANSA) - PALERMO, 15 DIC - Cresce il numero dei nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 31.618 tamponi processati in Sicilia. Sono 1.404. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1037. Il tasso di contagi sale al 4,4% ieri era al 3%. L'isola resta al settimo posto per contagi a livello nazionale, al primo posto c'è la Lombardia con 4.765 casi, al secondo il Veneto con 3.677 casi, al terzo l'Emilia Romagna con 1.898 casi, al quarto il Lazio con 1.887 casi, al quinto il Piemonte con 1.861 casi, al sesto la Campania con 1.621 casi.

Gli attuali positivi sono 17.519 con un aumento di 613 casi. I guariti sono 779 mentre le vittime sono 12 e portano il totale dei decessi a 7.307. Sul fronte ospedaliero sono 497 ricoverati, con 23 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 48, lo stesso numero rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 248 casi, Catania 290, Messina 352, Siracusa 93, Ragusa 21, Trapani 102, Caltanissetta 104, Agrigento 117, Enna, 72. E di conseguenza si corre ai ripari. Castrofilippo (Agrigento) va verso la zona "arancione".

E' attesa a breve l'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci. Il numero dei positivi - il paese conta circa 3.000 abitanti - continua a crescere ed ha raggiunto quota 83. E' stata, intanto, disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sino al prossimo 22 dicembre.

"Nell'ultimo anno e mezzo il Covid è diventato l'ottava causa di morte per la fascia di età tra i 5 e gli 11, superando nel mondo i decessi per meningite. I contagi scolastici aumentano, vaccinate i vostri figli perché rischiano l'ospedalizzazione. I pediatri sono già pronti, le prenotazioni sono già partite e da domani potranno ricevere la somministrazione". dice il segretario regionale della Fimmg Sicilia Luigi Galvano. Intanto un mini-concerto sarà eseguito dall'Orchestra del Gattopardo alla all'hub provinciale della Fiera del Mediterraneo a Palermo, venerdì 17 dicembre, alle 11,30 (ANSA).