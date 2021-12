Famiglia cuoco afgano in salvo grazie a crowfunding

(ANSA) - PALERMO, 14 DIC - È atterrata ieri sera all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo la famiglia afghana del cuoco Shapoor Safari, anima di Moltivolti, ristorante e impresa sociale nel rione di Ballarò. Qualche settimana fa era stato lanciato un crowdfunding che ha raggiunto la cifra necessaria per mettere in salvo i profughi, raccogliendo oltre diecimila euro in pochi giorni.

Dieci persone, tra cui sei donne e due bambini, messi in salvo dall'inferno afghano. Dopo aver lasciato qualche settimana fa, non senza pericoli e problemi, l'Afghanistan attraverso il confine con il Pakistan ed essere rimasti per lungo tempo nella capitale pakistana Islamabad in attesa dei visti per raggiungere il nostro paese, la famiglia Safari ha finalmente raggiunto Palermo e ha potuto riabbracciare dopo 25 anni il loro amato Shapoor. Ad accogliere la famiglia in aeroporto il Sindaco Leoluca Orlando, che si è molto speso nelle settimane passate con l'Ambasciatore italiano in Pakistan per aiutare la famiglia a varcare il confine con l'Afghanistan e ricevere la documentazione necessaria per il viaggio.

"Da oggi altri dieci afghani saranno dieci Palermitani perché questa città li accoglie - commenta Orlando - l'accoglienza non è soltanto aspettare che qualcuno arrivi ma anche fare in modo che qualcuno si possa mettere in salvo rispetto alla morte, alla tortura e alla violenza. Palermo, che si conferma città dell'accoglienza, è come una nave nel Mediterraneo che salva un naufrago, questa è una famiglia di naufraghi arrivati dal cielo, in aereo, e Palermo è pronta ad accoglierli".

Per il cuoco afghano, che non rivedeva la sua famiglia da 25 anni, "è stata dura ma ce l'abbiamo fatta grazie all'aiuto di tante persone che mi sono state accanto e sono riuscite a far arrivare qui le mie sorelle, i miei nipoti e i miei nipotini".

(ANSA).