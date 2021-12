ANSA-IL-PUNTO/Covid: Sicilia supera mille contagi,giù tasso

(ANSA) - PALERMO, 14 DIC - Sono 1.037 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 35.240 tamponi processati nell'Isola. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 782, ma il tasso riscende al 3% (ieri era al 5,1%). L'isola resta al settimo posto per contagi, dopo Veneto ( 4.088 casi), Lombardia (3.830), Lazio (1.921), Piemonte (1.853), Emilia Romagna (1.845), Campania (1.304). Gli attuali positivi sono 16.906, con un aumento di 402 casi. I guariti sono 627 mentre le vittime sono 8 e portano il totale dei decessi a 7.295.

Sul fronte ospedaliero sono 474 ricoverati, con 24 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 48, quattro in meno rispetto al giorno precedente. La provincia di Catania è quella che registra più nuovi contagi, 252; a Ragusa il numero più basso, 14.

Intanto, dopo l'apertura alle vaccinazioni per i bambini da 5 a 11 anni, partita ieri, da giovedì a Palermo l'hub vaccinale della Fiera del mediterraneo accoglierà i piccoli che potranno usufruire di un centro a loro interamente dedicato, in uno spazio di 1.600 metri quadri. "I nostri operatori - dice il commissario Covid di Palermo Renato Costa -. hanno voluto contribuire dipingendo le pareti, mentre a intrattenere i bambini penseranno educatori professionali. I piccoli troveranno gessetti, pastelli, pennarelli, album da colorare, giochi, puzzle e altre sorprese; sulle pareti, i loro personaggi preferiti dei cartoni animati".

Un allarme giunge dalla Caritas diocesana di Catania: la pandemia ha inciso sui flussi migratori e sulla popolazione straniera residente nel capoluogo etneo, complicando la situazione occupazionale e facendo crescere le richieste d'aiuto, che nell'Help Center della Stazione Centrale sono aumentati del 40% tra il 2019 e il 2020.

A Palermo, intanto, è stata fissato per il pomeriggio di domenica prossima, nella centrale piazza Castelnuovo, il "No paura day Sicilia" una manifestazione contro il Green pass e l'obbligo vaccinale, alla presenza di Stefano Puzzer, il portuale a capo della protesta no Green pass a Trieste, e in collegamento video ci sarà Paolo Becchi, ordinario di filosofia del diritto a Genova. Altre anifestazioni, dicono gli organizzatori, si terrà il 18 dicembre a Messina e l'8 gennaio a Catania. (ANSA).