Lapide partigiani da spostare perché vicina a statua Madonna

(ANSA) - TERMINI IMERESE, 12 DIC - La lapide che nel cimitero di Termini Imerese (Pa) ricorda partigiani e internati militari nei campi nazisti dovrà essere spostata in un altro luogo perché "troppo vicina" alla statua della Madonna. La decisione è del consiglio comunale che ha approvato con 5 voti a favore e 4 contrari (oltre a tre astenuti) una mozione del consigliere Fabio Sciascia della Lega.

Nella lapide sono riportati nomi di partigiani uccisi oppure sopravvissuti come Girolamo Li Causi che nel dopoguerra ha ricostruito e guidato il Pci in Sicilia, è stato senatore e vice presidente della Commissione antimafia. Nella lapide c'è anche il nome della moglie di Li Causi, Giuseppina Vittone, pure partigiana.

L'Anpi ha reagito alla decisione del consiglio comunale e ha sottolineato che non può esserci "incompatibilità", tantomeno di carattere religioso, tra la statua della Madonna e la lapide per i partigiani che venne collocata sette anni fa con la benedizione di un sacerdote.

L'Anpi ha chiesto al sindaco Maria Terranova di mantenere la lapide dove finora è stata. La responsabile locale dell'associazione, Caterina Mastrosimone, ha chiesto anche di aprire una discussione pubblica coinvolgendo i parenti dei partigiani termitani "nella consapevolezza che sotto il manto della Madonna devono stare tutti i suoi figli, compresi quelli che hanno combattuto per difendere il loro Paese e per la libertà". (ANSA).