Scienza: giornata di studio su Minà Palumbo a Castelbuono

(ANSA) - PALERMO, 10 DIC - Si svolgerà domani a Castelbuono nei locali del Museo Naturalistico a lui intitolato, in Piazza San Francesco 3, una giornata di studio in onore di Francesco Minà Palumbo, illustre scienziato e accademico madonita.

L'evento è organizzato dall'Accademia dei Georgofili - di cui lo studioso faceva parte - e dal Presidente del Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo, Rosario Schicchi. Ad aprire l'incontro saranno i saluti delle Autorità: Mario Cicero, Sindaco di Castelbuono; Tiziano Caruso, Direttore Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali; Angelo Merlino, Presidente Ente Parco Madonie; Franco Toscano, Direttore Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo. Portavoce per l'Accademia dei Georgofili saranno il Presidente Massimo Vincenzini e dal maestro Nicola Fiasconaro, Accademico dei Georgofili.

"Questo tavolo di lavoro - ha commentato Nicola Fiasconaro - rappresenta, per la comunità di Castelbuono e per il comprensorio delle Madonie, un'importante occasione sia per rilanciare l'unicità e il ruolo del nostro prezioso Museo, sia per ricordare Francesco Minà Palumbo, un uomo e uno scienziato che si è speso molto per l'arricchimento della scienza e della cultura nazionale e internazionale, antesignano di tre grandi studiosi Castelbuonesi che hanno seguito le sue orme diventando allievi esemplari e distinguendosi come madoniti nel mondo della botanica". (ANSA).