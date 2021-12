Bonomi, sciopero generale sbagliato è problema per Italia

(ANSA) - PALERMO, 10 DIC - "Credo che lo sciopero generale sia un problema per l'Italia, in una diatriba tra una parte del sindacato e il governo chi viene penalizzato è il mondo del lavoro e delle imprese. Mi sembra che sia proprio una strada sbagliata. Credo che gli italiani chiedano altro, di confrontarsi seriamente sul mondo del lavoro che si sta trasformando, come sempre c'è qualcuno che scenderà in piazza e gli imprenditori andranno in fabbrica per mandare avanti l'Italia come sempre". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, rispondendo ai cronisti a margine di un convegno a Carini (Pa). Bonomi ha anche detto: "Credo che mettere un ulteriore miliardo sul reddito di cittadinanza che non sta funzionando sia sbagliato, costa quasi 9 miliardi l'anno. Quelle risorse potrebbero essere utilizzate nel contrasto alla povertà in una maniera più efficiente. Il reddito di cittadinanza è un fallimento totale sulle politiche attive del lavoro, l'abbiamo sempre denunciato". "Mettere ulteriori 4 miliardi sui centri pubblici per l'impiego, che sono stati sempre un fallimento è un ulteriore errore, non è quella la strada: credo che bisognerebbe mettersi a un tavolo e ragionare in maniera seria sul lavoro" ha aggiunto. (ANSA).