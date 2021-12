Natale: De Luca, Messina diventa città luci e della musica

(ANSA) - MESSINA, 09 DIC - "Sono entusiasta Messina grazie ai finanziamenti ottenuti e investiti, oltre 2 milioni di euro, per le festività natalizie è diventata belissima illuminata con splendide luci e musica che era possibile sentire dappertutto anche nei vllaggi periferici". A dirlo il sindaco di Messina Cateno De Luca inaugurando le festività natalizie in città e le diverse piazze cittadine abbellite per l'occasione. "È stato veramente interessante - aggiunge - girare per la città e ammirare queste bellezze, spero che queste luci, gli spettacoli musicali, le coreografie artistiche realizzate negli spazi verdi cittadini, gli alberi di Natale e la ruota panoramica, insieme ai tanti concerti organizzati e alle molteplici iniziative possano aiutare a portare in città uno spirito natalizio, a pensare ad una nuova rinascita della quale c'è tanto bisogno visto il periodo pandemico". (ANSA).