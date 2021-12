Natale: albero con 241 sedie rotte arcobaleno

(ANSA) - MARSALA, 09 DIC - Con 241 sedie rotte, è stato realizzato a Strasatti, la più popolosa borgata di Marsala (circa 10 mila abitanti), un albero di Natale con i colori dell'arcobaleno. L'iniziativa è dell'associazione "I Picciotti di Strasatti", in collaborazione con decine di giovani volontari della borgata.

"I colori - dicono gli autori dell'iniziativa - simboleggiano le diversità umane, che non sono solo quelle fisiche e caratteriali, ma proprio quelle di genere, religiose, razziali e sessuali. Questo significa che 'tutti hanno un posto nel nostro albero'. Noi abbiamo dato forma ad un albero che non è solo del nostro gruppo, ma è della piazza, della contrada, di tutti coloro che hanno contribuito, che ci hanno sostenuto o che semplicemente si sono soffermati a guardarlo. Vorremmo lasciarvi, quindi, un messaggio di inclusione e accoglienza, augurandoci che questo sia solo un piccolo esempio e che la magia del Natale ci renda più generosi e aperti verso il prossimo". Da oltre quarant'anni, in questa zona del Marsalese c'è una folta comunità di extracomunitari nordafricani. (ANSA).