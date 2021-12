Droga:64,8 kg marijuana in autoarticolato, arrestato autista

(ANSA) - CATANIA, 09 DIC - L'autista di un autoarticolato, uno straniero di 31 anni, E.I., è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché su un suo mezzo, tra la le pedane di frutta e verdura, trasportava quasi 64,825 kg di marijuana. E' accaduto la sera di lunedì scorso ma è stato reso noto solamente stamane.

Il mezzo è stato fermato per un controllo lungo l'autostrada da una pattuglia della Polizia Stradale, insospettita dall'andatura lenta del veicolo, in prossimità della area di servizio 'Aci Sant'Antonio'. Ai poliziotti l'autista ha fornito informazioni contraddittorie in merito al carico trasportato (frutta e verdura) e alla sua destinazione. Insospettitisi, gli agenti hanno fatto intervenire una Squadra Cinofili e condotto il veicolo in un'area riservata nel centro di San Gregorio, dove hanno perquisito il mezzo e trovato la droga.

L'uomo, che deve rispondere di detenzione di marijuana, è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. (ANSA).